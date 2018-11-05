Сыновья убитого журналиста выступили с требованием

СМИ: Дети Хашукджи призвали Эр-Рияд вернуть им тело отца

Сыновья убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи Салах и Абдуллах призвали власти Саудовской Аравии выдать им тело их отца. Об этом они заявили в интервью CNN

По словам Салаха, «всё, чего желает сейчас» семья убитого журналиста, — это захоронить его тело на кладбище в Медине рядом с остальными покойными родственниками.

«Я говорил об этом с властями Саудовской Аравии, и я просто надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время», — отметил он.

Абдуллах Хашукджи добавил, что он хочет верить в то, что гибель его отца наступила «быстро, не была мучительной, либо он умер мирно».

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист Джамаль Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.