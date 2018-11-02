Советник Эрдогана считает, что тело Хашкаджи растворили в кислоте

"У нас уже были данные о том, что тело Хашкаджи расчленили. Но теперь мы понимаем, что этим дело не закончилось — от тела избавились, растворив его. По последней информации, которую мы получили, его расчленили с целью более удобного растворения [в кислоте]", — сказал он.

Актай отметил, что убийцы стремились «не оставить ни единого следа» от тела. «Они [саудовская сторона] не могут дать нам разумных ответов о произошедшем. Убийство невинного — это преступление, а то, что сделали и как обошлись с телом, — это отдельное преступление», — отметил советник президента. Он добавил, что благодаря записям с камер удалось «изучить все места, но тело так и не было найдено».

Джамаль Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. Под следствием на саудовской территории находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются. Генпрокуратура Стамбула заявила, что Хашкаджи задушили сразу после входа в саудовское генконсульство, а после убийства его тело расчленили и уничтожили. Однако данных о том, как избавились от тела, прокуратура не предоставила.

Ранее на текущей неделе Стамбул посетил с визитом саудовский генпрокурор шейх Сауд аль-Муаджиб. Он провел ряд встреч со своими турецкими коллегами и осмотрел генконсульство королевства. Однако Анкара осталась недовольна сотрудничеством с Эр-Риядом в расследовании. Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что «до сих пор генпрокуратура так и не получила ответа на письменные запросы [к Саудовской Аравии] касаемо расследования». Турция, по его словам, «ждет, что саудовские власти начнут с ней тесно сотрудничать по этому делу».