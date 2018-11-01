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Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте
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Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте 

Lenta.ru + ещё 49 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Убийцы саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи растворили его расчлененное тело в кислоте, уверены турецкие власти. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на комментарий высокопоставленного турецкого чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
«Тело Хашкуджи не нуждалось в похоронах», — отметил источник в правительстве Турции.
По мнению его коллег, расчлененный труп журналиста был растворен в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в резиденции генерального консула, расположенной по соседству.
На уничтожение тела неподалеку от места убийства указывают биологические следы, обнаруженные в саду саудовского ведомства.
Ранее представитель генпрокуратуры Турции Ирфан Фидан (Irfan Fidan) сообщил, что Хашкуджи умер от удушья. По данным чиновника, журналист был задушен сразу, как только вошел в консульство Саудовской Аравии 2 октября. Позднее его тело расчленили.
Журналист Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября в консульстве Саудовской Аравии. Туда он прибыл, чтобы получить документы о разводе. Невеста репортера прождала его у ведомства несколько часов, после чего сотрудники учреждения заявили ей, что Хашкуджи давно покинул здание.
Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста через 18 дней после его гибели. Они сообщили, что Хашкуджи стал жертвой конфликта с некими людьми, находившимися тогда в консульстве. Позднее генпрокурор королевства назвал убийство 59-летнего журналиста преднамеренным. При этом отмечалось, что тело репортера якобы было обнаружено в колодце на территории саудовского генконсульства в Стамбуле.
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