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Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным
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Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным 

Российская Газета + ещё 40 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Журналист Джамаль Хашкаджи был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, а его тело расчленили. С таким заявлением в среду выступила генеральная прокуратура Стамбула по итогам проведенного расследования исчезновения журналиста, которого в последний раз видели месяц назад входящим в дипмиссию королевства в турецкой столице.
Турецкие следователи назвали убийство спланированным. По их данным, Хашкаджи задушили. После этого его тело расчленили, а останки уничтожили.
Изначально власти Саудовской Аравии опровергали гибель Хашкаджи в генконсультстве, утверждая, что он сам ушел оттуда. 20 октября Эр-Рияд признал гибель журналиста в дипмиссии, назвав это результатом действий некой группы заговорщиков, якобы действовавших самостоятельно, а не по указанию руководства королевства. Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете «Вашингтон пост», в которой иногда допускал критику властей Саудовской Аравии.
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