Генпрокуратура Стамбула назвала убийство Хашкаджи спланированным

Журналист Джамаль Хашкаджи был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии Стамбуле , а его тело расчленили. С таким заявлением в среду выступила генеральная прокуратура Стамбула по итогам проведенного расследования исчезновения журналиста, которого в последний раз видели месяц назад входящим в дипмиссию королевства в турецкой столице.

Турецкие следователи назвали убийство спланированным. По их данным, Хашкаджи задушили. После этого его тело расчленили, а останки уничтожили.