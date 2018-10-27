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Авиация Израиля возобновила удары в секторе Газа
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Авиация Израиля возобновила удары в секторе Газа 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
ВВС Израиля возобновили удары в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, заявили в пресс-службе израильской армии.
«Наши истребители атаковали террористические цели по всему сектору Газа», — говорится в сообщении в Twitter.
Как отмечается, это произошло после того, как по Израилю были выпущены «десятки ракет» за последние 12 часов.
Ранее израильская авиация атаковала около 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.
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