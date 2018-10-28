Косово вооружится на 300 миллионов евро

Власти Косово в ближайшие три года планируют потратить около 300 миллионов евро на закупку вооружения для собственной армии, решение о создании которой было одобрено парламентом частично признанной республики. Об этом пишет хорватская газета Vecernji list.

За закон о создании армии парламент Косово проголосовал в первом чтении ранее в октябре. Как отмечает издание, депутаты, в частности, одобрили три документа, которые должны расширить полномочия Сил безопасности Косово (СБК) и превратить их в полноценные вооруженные силы. Ожидается, что всего в них войдут пять тысяч военнослужащих.

Кроме того, законопроект позволит создаваемой армии закупать оружие в соответствии со своими возможностями и наличием средств в бюджете республики. Так, по данным газеты, в бюджете Косово уже предусмотрены 300 миллионов евро, которые пойдут на приобретение вооружения и оборудования, а также на обучение военнослужащих.

Силы безопасности Косово были созданы в январе 2009 года спустя чуть менее года после провозглашения независимости республики. Их задействовали в ограниченном числе миссий для оказания помощи международным силам под руководством НАТО . При этом сохранение суверенитета Косово не входило в задачи СБК, а военную форму и машины им жертвовали США.

В конце сентября президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности из-за обострения ситуации на севере Косово. Позже, в начале октября, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве Вучич пожаловался на многочисленные провокации, с которыми сталкивается официальный Белград.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года.