Сын Хашукджи покинул Саудовскую Аравию

Сын убитого Джамаля Хашукджи уехал из Саудовской Аравии

Сын журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в саудовском генконсульстве в Стамбуле , уехал из Саудовской Аравии

«Сын убитого журналиста Хашукджи покинул Саудовскую Аравию», — указывается в заявлении.

Агентство не уточняет подробностей.

20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.