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Сын Хашукджи покинул Саудовскую Аравию
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Сын убитого Джамаля Хашукджи уехал из Саудовской Аравии 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: Reuters
Сын журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в саудовском генконсульстве в Стамбуле, уехал из Саудовской Аравии.
«Сын убитого журналиста Хашукджи покинул Саудовскую Аравию», — указывается в заявлении.
Агентство не уточняет подробностей.
20 октября в Саудовской Аравии признали, что журналист был убит во время конфликта на территории генконсульства королевства в Стамбуле, куда он пришёл 2 октября.
Президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии относительно убийства журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».
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