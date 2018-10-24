Шойгу: НАТО устраивает провокации у границ с Россией

По его словам, политика североатлантического альянса явно направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге. И именно с этой целью представители НАТО активно используют миф о российской угрозе, добавил российский военный министр.

Сергей Шойгу уточнил, что у наших границ расширяются масштабы оперативной и боевой подготовки, растет интенсивность военных учений. «Страны блока активно отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера», — отметил глава Минобороны России , добавив, что к этим мероприятиям альянс активно подключает и внеблоковые страны.

В то же время географические районы для крупных военных учений выбираются все ближе и ближе к границам России . «В частности, 25 октября на территории Норвегии стартует учение объединенных вооруженных сил. Показательно, что в последние недели увеличилась численность задействованных в нем сил и средств — это 50 тысяч военнослужащих, 120 самолетов, 60 кораблей и более 10 тысяч единиц вооружения и военной техники», — рассказал Сергей Шойгу.

Увеличили представители НАТО и разведывательную активность на Балтике и в Черноморском регионе. С начала года самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей границы более 120 раз. По словам министра обороны России, зафиксирован значительный рост разведывательной активности НАТО в морских акваториях.

Говоря о целях блока НАТО, Сергей Шойгу заявил, что это обеспечение военной мобильности и как следствие быстрое перемещение американских войск по территории Европы. «Для организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создастся система заблаговременного складирования имущества и вооружения. Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», — подчеркнул российский военный министр.

Планы польского правительства разместить на постоянной основе своей территории дивизию вооруженных сил США, по словам Сергея Шойгу, ни в коей мере не способствуют укреплению региональной безопасности. Более того, они вынуждают РФ принимать ответные меры. «Планы польского правительства контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности. Мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — предостерег западных партнеров Сергей Шойгу, при этом отметив, что Россия не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности.