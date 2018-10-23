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Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
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Эрдоган назвал спланированной операцией убийство Хашукджи 

RT на русском + ещё 14 25 минут назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи является результатом спланированной операции.
«Хашукджи был не только гражданином Саудовской Аравии, но и всемирно известным журналистом. На нас лежит международная ответственность за расследование произошедшего. Турция будет расследовать от лица международного сообщества», — сказал Эрдоган.
По его словам, Хашукджи был убит предельно жестоким способом.
«Мы надеемся, что руководство Саудовской Аравии и остальные страны будут уделять этому делу такое же внимание, как и мы. Мы не можем игнорировать это убийство. Ожидаем, что все виновные будут привлечены к ответственности… То что произошло, — это результат спланированной операции. Все 15 человек, о которых я говорил, так или иначе связаны с этим убийством», — добавил турецкий лидер.
Ранее глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил об обнаружении частей тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
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