Запад не оставит Саудовскую Аравию без оружия

Саудовская Аравия избежит оружейного эмбарго

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста Джамаля Хашогги в своем консульстве в Стамбуле. Убийство, по словам Эр-Рияда, произошло непреднамеренно. Несмотря на резонанс, который произвело дело сотрудничавшего с Washington Post оппозиционного колмуниста, западные страны вряд ли будут сворачивать военно-экономические связи с королевством. Так, источник News.ru в МИД Франции указал на то, что вопрос о прекращении поставок вооружения в Саудовскую Аравию не стоит.

Еще до того, как Эр-Рияд объявил о своей версии произошедшего, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отменил поездку на инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии, указав на то, с какой серьезностью руководство Пятой республики относится к скандалу вокруг исчезновения Хашогги. К Франции присоединились Великобритания и Нидерланды.

Однако встает вопрос и о том, будут ли прерваны связи европейцев и саудовцев в сфере ОПК: французское оружие, как известно, поставляется в королевство. Французский дипломатический источник рассказал News.ru, что между двумя странами «очень важно сохранить диалог».

«В экономической и военной сферах у нас есть сложившиеся отношения, — пояснил высокопоставленный собеседник News.ru. — Мы не основной поставщик вооружения в Саудовскую Аравию. Наша экономическая система во Франции налажена так, что оборонные предприятия решают сами, инвестировать им в Саудовскую Аравию или нет. Президент Республики Эмманюэль Макрон напомнил, пребывая в Ереване, что в наших отношениях приоритетной областью является дипломатия, а не экономика и тем более не военно-экономические вопросы».

Французский дипломат добавил:

«Нельзя сводить наши двусторонние отношения только к этой трагедии».

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Франция занимает не лидирующее место в рейтинге поставщиков вооружений в королевство. Первое место предсказуемо у Соединенных Штатов. Так, объем продаж со стороны США составляет $8,4 млрд За ними следует Великобритания ($2,6 млрд) и только потом — Франция ($475 млн). Испания также принадлежит к числу поставщиков вооружений в королевство. В период с 2014 по 2017 год она продала Саудовской Аравии оружие на $352 млн Как отмечал журнал Forbes, руководство этих стран практически не заинтересовано в ограничении своих сделок со странами Персидского залива. Ранее поставщиков оружия в Саудовскую Аравию критиковали в основном в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом в Йемене. Эр-Рияд и его региональные партнеры, как известно, выступают главными акторами в йеменском кризисе, который стал воплощением вопиющей гуманитарной катастрофы.

Официальная версия Саудовской Аравии по поводу того, что случилось в ее консульстве в Стамбуле 2 октября, стала известна в эти выходные. Результаты предварительного расследования привели официальные СМИ Саудовской Аравии. Виновные в смерти Хашогги, по данным саудовской стороны, проводили с ним встречу в здании консульства, чтобы обсудить вопрос его возвращения в Саудовскую Аравию. Как известно, Хашогги долгое время занимал позиции, близкие к взглядам саудовского правящего дома, однако ситуация со свободой слова и некоторые реформы принца Мухаммеда стали мишенью его критики. Из-за разногласий по ряду вопросов Хашогги был вынужден покинуть королевство и переехать в Штаты. Эр-Рияд всерьез утверждает, что беседа с Хашогги в Стамбуле переросла в спор, а затем в драку, что и привело к его непреднамеренному убийству.

Примечательно, что действия наследного принца, которого с момента исчезновения саудовского журналиста повсеместно обвиняли в причастности к стамбульскому делу, выведены за скобки. Он лично возглавил расследование. Виновным в ситуации сделан замначальника Службы общей разведки разведки генерал Ахмед Асири. Он освобождён от своей должности. Также задержаны 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству Хашогги.

С учётом того, что Саудовская Аравия является одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке и рассматривается как одна из сил, способных выступать противовесом иранскому влиянию в регионе, жёсткого давления на саудовский правящий дом, видимо, ожидать не стоит. Не исключено, что дело ограничится одними перестановками внутри саудовской правящей элиты.