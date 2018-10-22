Коалиция США объяснила удар по мечети в Сирии

Коалиция США объяснила авиаудар по мечети в Сирии

Associated Press. Международная коалиция во главе с США объяснила, почему 18 октября в ходе авиаудара в Сирии одной из целей стала мечеть. Об сообщает

Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотелзаявил, что решение об ударе по мечети в селении ас-Суса, провинция Дейр-эз-Зор , было принято командованием. По его словам, было решено, что внутри нее укрываются боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России).

«Это была мечеть, которая не использовалась как мечеть», — сказал Вотел.

При этом он отказался говорить о жертвах среди мирного населения. По данным агентства SANA, в результате авиаудара погибли 62 мирных жителя.

В коалиции утверждают, что в настоящий момент расследуют все «заслуживающие доверия» сообщения о жертвах.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.