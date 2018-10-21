Армия Израиля запретила палестинцу строить дом 

Армия обороны Израиля приказала остановить строительство дома палестинца в деревне Аль-Валаджа — анклава Палестины на израильской территории недалеко от «Зеленой линии». Военные заявили, что местного жителя нет разрешения Тель-Авива.
Согласно местным источникам, израильская армия буквально взяла Аль-Валаджу штурмом. После этого военные приказали Хасану Мустафе Салату прекратить строительство дома площадью 120 кв.м. Кроме того, у военных при себе были фотографии и других палестинских домов, расположенных в этом районе.
Израиль с большим трудом предоставляет палестинцам разрешения на строительство на Западном берегу. При этом самим израильтянам документы получить гораздо проще. По мнению Палестины и международных правозащитных организаций, Тель-Авив преследует цель уничтожить палестинское население на оккупированных территориях и заменить его израильскими общинами для того, чтобы манипулировать демографией во всей исторической Палестине, передает агентство Maan.
Ранее News.ru писал, что король Иордании Абдалла II ибн Хусейн заявил, что не возобновит два приложения к мирному договору с Израилем от 1994 года, которые касаются территорий аль-Бакуры и аль-Гамра. Во время подписания договора данные земли были переданы Тель-Авиву в аренду.