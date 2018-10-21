Армия Израиля запретила палестинцу строить дом

Армия обороны Израиля приказала остановить строительство дома палестинца в деревне Аль-Валаджа — анклава Палестины на израильской территории недалеко от «Зеленой линии». Военные заявили, что местного жителя нет разрешения Тель-Авива.

Согласно местным источникам, израильская армия буквально взяла Аль-Валаджу штурмом. После этого военные приказали Хасану Мустафе Салату прекратить строительство дома площадью 120 кв.м. Кроме того, у военных при себе были фотографии и других палестинских домов, расположенных в этом районе.

Израиль с большим трудом предоставляет палестинцам разрешения на строительство на Западном берегу. При этом самим израильтянам документы получить гораздо проще. По мнению Палестины и международных правозащитных организаций, Тель-Авив преследует цель уничтожить палестинское население на оккупированных территориях и заменить его израильскими общинами для того, чтобы манипулировать демографией во всей исторической Палестине, передает агентство Maan