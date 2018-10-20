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Шойгу озвучил успехи России в Сирии
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Шойгу огласил достижения российских военных в Сирии в цифрах 

ТК «Звезда» + ещё 10 30 минут назад
По словам министра обороны, за время операции в Сирии разминировано 6,5 тысяч гектаров территории, 1,5 тысячи километров дорог и 19 тысяч зданий.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поделился статистикой достижений российских военных за время операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом министр заявил, выступая на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу.
По словам главы Минобороны, за три года участия в военной операции Россия полностью разгромила бандформирования ИГИЛ* и уничтожила большую часть боевиков.
«За время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. Поражено порядка 122 тысяч объектов террористов», — заявил Шойгу.
Из доклада министра также стало известно, что ВКС России в ходе военной кампании в САР выполнили более 40 тысяч боевых вылетов, в том числе свыше 21 тысячи — в ночное время. Российские саперы разминировали 6,5 тысячи гектаров территории Республики, 1,5 тысячи километров дорог и 19 тысяч зданий и сооружений.
Шойгу подытожил, что на сегодняшний день в Сирии созданы все условия для возрождения страны, как единого государства. Но для окончательного возвращения САР к мирной жизни необходимы усилия не только России, но и других членов мирового сообщества.
* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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