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Иран поставил «Хезболле» компоненты для сборки ракет
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Иран поставил «Хезболле» компоненты для сборки ракет, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Иран на текущей неделе поставил ливанскому движению "Хезболлах" компоненты для сборки высокоточного управляемого оружия, в том числе устройства GPS, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на западные источники в разведке.
"Один из иранских самолетов прибыл в Ливан три дня назад… Западные источники в разведке заявили, что иранский самолет доставил компоненты для вооружений, в том числе GPS-устройства для создания высокоточного оружия на иранских заводах в Ливане", — сообщили телеканалу неназванные высокопоставленные чиновники.
Источники считают, что в последнее время Иран увеличивает поставки компонентов для современных вооружений в Ливан для того, чтобы "Хезболлах" могла "трансформировать старые неуправляемые ракеты в высокоточные управляемые ракеты".
Израильские военные утверждают, что ливанское движение "Хезболлах" при поддержке Ирана тайно создает в густонаселенном районе Бейрута предприятия для повышения точности ракетного вооружения.
В свою очередь, руководство движения заявило, что не видит необходимости отвечать на все обвинения израильского руководства, включая те, что касаются наличия складов с ракетами в Бейруте.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции 28 сентября заявил, что Россия предостерегает Израиль от возможного нанесения военных ударов по Ливану.
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