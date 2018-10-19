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Коалиция расследует свой удар по курдам в Сирии
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Коалиция расследует свой ошибочный удар по курдам в Сирии 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: АР
Коалиция под руководством США расследует возможный ошибочный удар по союзным курдским формированиям в Сирии, заявил РИА Новости представитель коалиции, полковник сухопутных сил США Шон Райан.
О том, что коалиция ошибочно нанесла удар по формированию курдов, сообщил ранее на этой неделе военно-дипломатический источник в Москве.
"Мы получили сообщения о возможном инциденте с атакой на дружественные местные силы на северо-востоке Сирии. Проводится расследование, мы сообщим о дополнительных подробностях в подходящее время", — сказал представитель коалиции.
"Сирийские демократические силы — наш партнер в усилиях по разгрому ИГ*, и мы продолжим поддерживать их по мере того, как они освобождают последнюю цитадель ИГ* в среднем течении Евфрата", — добавил он.
Ранее военно-дипломатический источник в Москве заявил, что 17 октября два истребителя F-15 коалиции "из-за непрофессиональных действий американских ВВС" нанесли удар по союзным курдским формированиям. Сообщалось, что погибло 6 курдских бойцов, около 15 были серьезно ранены.
Как сообщается, в районе сирийского населенного пункта Хаджин провинции Дейр эз-Зор сейчас продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США. В Москве это наступление критиковали как имитацию борьбы с террористами ИГ* ("Исламское государство"), которая используется для оправдания присутствия американских военных в Сирии.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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