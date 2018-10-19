Weekly standard (США): Остерегайтесь эндшпиля России в Сирии

Война в Сирии близится к завершению, и автор журнала Weekly standard ( США ) рассуждает о том, как же там все повернется. Естественно, несмотря на то, что все сделано руками России , журналиста волнуют только американские интересы и, пожалуй, еще израильские. И как обычно, российская программа мирного процесса в Сирии выставлена не в лучшем свете.

Россия потерпела ряд стратегических неудач в своих попытках закрепить за собой роль арбитра в сирийском конфликте. США и их союзники в Сирии — к которым недавно примкнула Турция , хоть и временно — сорвали планы Путина и Асада по созданию иллюзии мира и стабильности в Сирии. Так получается потому, что США и их союзники мешают вернуть почти половину территории Сирии под контроль режима.

В свете всего этого стоит проанализировать то, как Россия отреагировала на инцидент с крушением российского самолета-разведчика, который по ошибке сбили сирийские ПВО. Не желая делать акцент на абсолютной некомпетентности сирийских и российских военных, действовавших на местах, Москва обвинила Израиль в том, что его военные сознательно подвергли опасности жизни российских пилотов, и отправила в Сирию несколько своих зенитно-ракетных комплексов. Если эти комплексы попадут в руки войск Асада, это станет нарушением уже давно существующей израильской красной линии, касающейся предоставления таких систем вооружений, которые способны в корне изменить ситуацию, либо Асаду, либо иранским войскам, либо «Хезболле»

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с довольно любопытными комментариями касательно удерживаемых Израилем Голанских высот — территории, которую Израиль контролирует со времен войны 1967 года. Выступая перед репортерами российского государственного информационного агентства ТАСС , Лавров сказал, что «статус Голанских высот определен резолюциями Совета Безопасности ООН » и что «менять этот статус в обход Совета Безопасности, я думаю, было бы прямым нарушением этих резолюций».

Можно было бы подумать, что это высказывание является последним проявлением той вспышки гнева, которую Россия испытала в связи со сбитым самолетом. Однако это высказывание также может служить намеком на суть дальнейшей стратегии России, в рамках которой она попытается нанести ущерб альянсам Америки. Но об этом позже.

Россия рассчитывала на быстрый уход американских военных с северо-востока Сирии, что дало бы ей возможность начать извлекать выгоду из нефтяных и газовых месторождений — 90% из них сейчас находятся на территориях, контролируемых либо американскими военными, либо курдами. Россия также ожидала, что Турция уйдет из провинции Идлиб , что позволило бы команде Асада объявить об окончании гражданской войны после проведения очередной наступательной операции. В конечном счете, это позволило бы Путину отправить сигнал о том, что Сирия под руководством Асада снова открыта для бизнеса. В результате миллиарды долларов международной финансовой помощи и средств на восстановление потекли бы прямиком в карманы Асада и Путина.

Однако финальный этап марафона России в Сирии протекал не так, как было запланировано — по крайней мере, с точки зрения Москвы. Во-первых, США и их союзники в Сирии, по всей видимости, не собираются уходить оттуда в ближайшее время, а Турция удерживает свои позиции в Идлибе. Администрация Трампа также создала небольшую группу стран Европы и Ближнего Востока, чтобы посредством ООН возобновить женевский мирный процесс. Среди тех ключевых принципов, с которыми согласились все эти страны, оказалось положение о том, что «международная помощь в восстановлении районов, удерживаемых сирийским правительством, не будет оказана в случае отсутствия реального политического процесса, направленного непосредственным образом на проведение конституционной реформы и выборов под контролем ООН».

Это противоречит астанинскому процессу во главе с Россией, который направлен на то, чтобы отодвинуть вопрос реформ на второй план, сохранить существующую структуру власти в Сирии и режим Асада. Более того, эффективность усилий России зависит от участия Турции, вероятность которого недавно уменьшилась в связи с дипломатической работой США. Таким образом, отметив недавно третью годовщину военной кампании России в Сирии, Путин надеялся иметь нечто большее, чем помощь Ирана и растущий долг.

Разумеется, Россия пыталась предотвратить ослабление своих позиций, однако она не смогла выработать нужные соглашения во время саммита президента Трампа и президента Путина в Хельсинки. Поэтому начиная с середины июля Москва делала вид, что она уже заключила соглашение с администрацией Трампа и что им осталось только уладить некоторые незначительные детали. Для этого спустя несколько дней после саммита Россия отправила по военным каналам письмо, в котором она предложила создать совместную группу для финансирования восстановления сирийской инфраструктуры.

Как сообщило агентство «Рейтер», в одной из служебных записок правительства США, касавшихся того предложения России, говорилось, что предложение касалось в первую очередь удерживаемых режимом районов Сирии, где Асаду «не хватало оборудования, топлива, других материалов и денег, необходимых для восстановления страны и возвращения беженцев». Это объясняет тот ледяной прием, который предложение встретило в Вашингтоне: оно противоречило собственным попыткам Вашингтона создать «малую группу» по Сирии. Что еще важнее, в той служебной записке говорилось о попытках России продвинуть эту инициативу в других столицах, где после встречи Трампа и Путина русские позиционировали это предложение как свершившийся факт.

Это возвращает нас к высказыванию российского министра иностранных дел о Голанских высотах. Мало кто обратил внимание на это высказывание во время пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки, на которой Путин заявил, что он сделает шаги «в направлении установления справедливого и прочного мира на основе резолюции № 338 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций». Это короткое упоминание о резолюции № 338 привлекло внимание добросовестных наблюдателей, потому что та резолюция была принята в 1973 году и потому что она фактически возродила формулу «земля за мир», первоначально изложенную в резолюции № 242, принятой после войны 1967 года, когда Израиль захватил Голанские высоты.

Учитывая, что вопрос Голанских высот уже решен и что Россия пытается ускорить момент своего успешного эндшпиля в Сирии, возникает вопрос: надеется ли Путин сыграть роль миротворца в отношениях между Сирией и Израилем на основе принципа «земля за мир»? Другими словами, заявляет ли Москва о том, что она не может гарантировать уход Ирана из Сирии в том случае, если не будет заключено соглашение о возврате Голанских высот Асаду (как главарь мафии не может гарантировать чью-либо безопасность в том случае, если его головорезам не заплатят)?

Ясно одно: Путин будет высоко ценить и оберегать укрепившиеся позиции России на Ближнем Востоке, проведя лучшие годы своего президентства в попытках восстановить былую славу своей страны. После распада СССР Москва оказалась на второстепенных ролях. Она провела 1990-е годы, наблюдая со стороны за тем, как сирийско-израильский мирный процесс развивался под контролем США. Если бы те усилия Америки оказались успешными, с российской орбиты исчезло бы последнее арабское государство.

Сегодня Америка и Израиль оказывают на Россию давление, чтобы она убедила Иран уйти из Сирии несмотря на то, что иранские силы способны обеспечить защиту режиму Асада и ее собственным активам в Сирии. Давние отношения Путина с сирийским лидером тоже постепенно превращаются в стратегическое обязательство, что помешает получать от международного сообщества финансовую помощь на восстановление Сирии, которая могла бы сделать российских олигархов еще богаче.

С точки зрения Путина, лучшим решением всех проблем мог бы стать сирийско-израильский мирный процесс под контролем России. Такой процесс мог бы одновременно нанести ущерб региональным альянсам США, вернуть Асаду статус полноправного лидера Сирии и закрепить позиции России в этом регионе. Уже сам этот процесс позволит достичь этих целей — независимо от его политических итогов.

«Нельзя начать войну без Египта, и нельзя заключить мир без Сирии», — гласит старая поговорка, придуманная госсекретарем Генри Киссинджером несколько десятилетий назад.

Россия стремится показать, что любое мирное решение в Сирии должно защищать — или даже укреплять — ее позиции в регионе. Как показывает история, Россия будет предлагать то, чего она не сможет гарантировать — к примеру, уход Ирана из Сирии — ради того, чтобы процесс продолжался.