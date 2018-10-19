России грозят санкциями за восстановление Сирии

США нашли новый способ бороться с иранским присутствием в Сирии. Несколько высокопоставленных источников американского телеканала NBC сообщили, что Вашингтон полностью отказался от идеи противостоять Тегерану военными способами и решил переключиться на экономические методы борьбы. В частности, американское руководство рассматривает вариант введения экономических санкций против тех компаний, которые занимаются восстановлением пострадавших от войны районов. Под удар могут попасть Иран и Россия.
Новая стратегия американского руководства не предполагает усилий по искоренению иранского многоэшелонированного присутствия в Сирии военными способами. Об этом заявили NBC сразу несколько военно-дипломатических источников в Вашингтоне. По их словам, США очень ограничены в применении силовых методов за рубежом. Как уточняется, американский контингент, который, по официальным данным, насчитывает 2 тысячи военных советников в Сирии, не сможет нанести удар по иранским силам — он имеет на это право только в порядке самообороны. Вероятно, опасаясь дебатов на тему законности применения силы в Сирии, власти США решили действовать в экономической сфере — как и в предыдущих случаях, когда, например, перед торговыми партнёрами Тегерана было поставлено условие прекратить закупки иранского «чёрного золота» до 4 ноября. В настоящее время в Белом доме рассматривают вариант с введением ограничительных мер против тех компаний, которые ведут или собираются вести реконструкцию разрушенных районов Сирии. Под удар, как уточняет NBC, могут попасть предприятия из Ирана и даже из России.
Накануне представитель министерства по вопросам жилья и строительства Сирии Мазин аль-Ляхам сообщил, что сейчас официальный Дамаск активно прорабатывает план застройки и восстановления провинций, которые пострадали от боевых действий. Детальное планирование, по его словам, ведётся в таких районах, как Латакия, Алеппо, Хомс и Дейр-эз-Зор. «В провинции Дераа и Восточной Гуте только оцениваются объёмы необходимых строительных работ», — добавил аль-Ляхам, выступая недавно на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев. Что касается южной провинции Дераа, которая в этом году была возвращена сирийским режимом в нарушение российско-турецко-иранских договорённостей в Астане, намереваются вернуть её довоенный вид. «Проектируются новые экономические районы с сохранением их специфики для того, чтобы обеспечить рабочими местами местных жителей», — уточнил сирийский министр.
Американские чиновники утверждают, что власти США сейчас преследуют несколько целей в Сирии — сдерживание распространения химического оружия, которое, по их данным, имеется у сирийского режима, достижение каких-либо результатов в вопросе политического перехода и окончательная победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Госсекретарь США Майкл Помпео неоднократно заявлял, что США поддержат работы по восстановлению пострадавших районов Сирии только после того, как иранские и проиранские формирования покинут территорию Арабской Республики. Выступая в неправительственном Еврейском институте за национальную безопасность Америки, глава дипведомства США, в частности, заметил: «В ООН мы не раз призывали к консенсусу по поводу того, что Иран и его посредники не должны сохранять своё присутствие в Сирии. Ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве. Мы ясно дали понять: до тех пор, пока Сирия не добьётся окончательного ухода подконтрольных Ирану сил, она не получит ни единого доллара от Соединённых Штатов на реконструкцию». Тегеран, как считают в экспертной среде, стремится получить выгоду от своего участия в сирийском вооружённом конфликте. Работы по восстановлению разрушенных районов Сирии ведутся в основном усилиями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — элитной военно-политической организации, имеющей существенное влияние на политический курс Исламской Республики.
Кирилл Семёнов, директор Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам:
По поводу борьбы с Ираном: как раз я не думаю, что это даст какой-то эффект. В процессе восстановления сирийских районов участвуют компании, связанные с КСИР, поэтому они, скорее всего, и так находятся под санкциями. В этой ситуации дополнительные проблемы могут возникнуть у России и у других стран, которые потенциально могли бы поучаствовать в восстановлении Сирийской Арабской Республики. Например, речь о Египте или иных государствах Ближнего Востока. Конечно, это может отвратить те или иные их компании от участия в сирийских проектах.