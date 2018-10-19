России грозят санкциями за восстановление Сирии

России грозят санкции США за восстановление Сирии

Россия. США нашли новый способ бороться с иранским присутствием в Сирии . Несколько высокопоставленных источников американского телеканала NBC сообщили, что Вашингтон полностью отказался от идеи противостоять Тегерану военными способами и решил переключиться на экономические методы борьбы. В частности, американское руководство рассматривает вариант введения экономических санкций против тех компаний, которые занимаются восстановлением пострадавших от войны районов. Под удар могут попасть Иран

Новая стратегия американского руководства не предполагает усилий по искоренению иранского многоэшелонированного присутствия в Сирии военными способами. Об этом заявили NBC сразу несколько военно-дипломатических источников в Вашингтоне. По их словам, США очень ограничены в применении силовых методов за рубежом. Как уточняется, американский контингент, который, по официальным данным, насчитывает 2 тысячи военных советников в Сирии, не сможет нанести удар по иранским силам — он имеет на это право только в порядке самообороны. Вероятно, опасаясь дебатов на тему законности применения силы в Сирии, власти США решили действовать в экономической сфере — как и в предыдущих случаях, когда, например, перед торговыми партнёрами Тегерана было поставлено условие прекратить закупки иранского «чёрного золота» до 4 ноября. В настоящее время в Белом доме рассматривают вариант с введением ограничительных мер против тех компаний, которые ведут или собираются вести реконструкцию разрушенных районов Сирии. Под удар, как уточняет NBC, могут попасть предприятия из Ирана и даже из России.

Накануне представитель министерства по вопросам жилья и строительства Сирии Мазин аль-Ляхам сообщил, что сейчас официальный Дамаск активно прорабатывает план застройки и восстановления провинций, которые пострадали от боевых действий. Детальное планирование, по его словам, ведётся в таких районах, как Латакия, Алеппо, Хомс и Дейр-эз-Зор. «В провинции Дераа и Восточной Гуте только оцениваются объёмы необходимых строительных работ», — добавил аль-Ляхам, выступая недавно на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев. Что касается южной провинции Дераа, которая в этом году была возвращена сирийским режимом в нарушение российско-турецко-иранских договорённостей в Астане, намереваются вернуть её довоенный вид. «Проектируются новые экономические районы с сохранением их специфики для того, чтобы обеспечить рабочими местами местных жителей», — уточнил сирийский министр.

Американские чиновники утверждают, что власти США сейчас преследуют несколько целей в Сирии — сдерживание распространения химического оружия, которое, по их данным, имеется у сирийского режима, достижение каких-либо результатов в вопросе политического перехода и окончательная победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Госсекретарь США Майкл Помпео неоднократно заявлял, что США поддержат работы по восстановлению пострадавших районов Сирии только после того, как иранские и проиранские формирования покинут территорию Арабской Республики. Выступая в неправительственном Еврейском институте за национальную безопасность Америки, глава дипведомства США, в частности, заметил: «В ООН мы не раз призывали к консенсусу по поводу того, что Иран и его посредники не должны сохранять своё присутствие в Сирии. Ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве. Мы ясно дали понять: до тех пор, пока Сирия не добьётся окончательного ухода подконтрольных Ирану сил, она не получит ни единого доллара от Соединённых Штатов на реконструкцию». Тегеран, как считают в экспертной среде, стремится получить выгоду от своего участия в сирийском вооружённом конфликте. Работы по восстановлению разрушенных районов Сирии ведутся в основном усилиями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — элитной военно-политической организации, имеющей существенное влияние на политический курс Исламской Республики.

Кирилл Семёнов , директор Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам: