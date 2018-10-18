Коалиция США снова нанесла удар по Сирии

СМИ: Коалиция во главе с США нанесла удар по Дейр эз-Зору

В сирийской провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

Отмечается, что удар был нанесён в селении Ас-Суса.

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства»*, — заявил источник.

Как сообщают сирийские СМИ со ссылкой на источники, в результате произошедшего есть погибшие и раненые.

Ранее СМИ сообщали, что коалиция нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по сирийской провинции Дейр эз-Зор.