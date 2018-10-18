Ещё
Коалиция США снова нанесла удар по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Коалиция во главе с США нанесла удар по Дейр эз-Зору 

RT на русском 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В сирийской провинции Дейр эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.
Отмечается, что удар был нанесён в селении Ас-Суса.
«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства»*, — заявил источник.
Как сообщают сирийские СМИ со ссылкой на источники, в результате произошедшего есть погибшие и раненые.
Ранее СМИ сообщали, что коалиция нанесла авиаудары с применением запрещённого белого фосфора по сирийской провинции Дейр эз-Зор.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Небензя призвал к расследованию сообщений о применении фосфорных снарядов в Сирии Трамп обсудил с наследным саудовским принцем расследование исчезновения Хашукджи Трамп заявил об отсутствии у него финансовых интересов в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Искал людей с Донбасса»: кем был керченский стрелок133
Умер Сергей Бондаренко49
Установлены виновные в аварии «Союза»174
«Сюрприз» от Украины и другие события дня7
Появились данные о пилотах рухнувшего Л-3913
Видео
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
30:38
Школу в Москве эакуировали из-за выходки ученика
Образование Происшествия
03:24
Аксенов заявил о сообщниках керченского стрелка
Политика Другое
09:34
Пока вы спали: Разрешение на оружие получат не все
Общество
00:33
Навальный опубликовал ответ Золотову
Политика
00:54
В России исключили военный ответ на санкции
Политика
00:45
Cоловьев призвал ввести смертную казнь
Общество
00:34
«Был жестоким»: соседка о стрелке из Керчи
Происшествия
01:20
«Самый тонкий телефон в мире» помещается в визитницу
Гаджеты Наука и техника
00:26
С‐300 подняли по тревоге в Кировской области
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение