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Десятки человек погибли при ударах коалиции по Сирии
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Десятки человек погибли при ударах коалиции по Сирии 

News.ru + ещё 37 1 час назад
Фото: Samer Bouidani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
62 мирных жителя погибли при авиаударах ВВС международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Десятки получили ранения.
Коалиция нанесла удары по находящимся под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) посёлкам Эс-Сура и Бу-Бадран, пишет SANA.
Ранее News.ru писал о том, что министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о результатах военной кампании в Сирии. По словам главы ведомства, за последние три года благодаря поддержке Вооружённых сил РФ удалось уничтожить более 87,5 тыс. боевиков и полностью разгромить запрещённую в России группировку «Исламское государство».
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