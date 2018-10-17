Эрдоган провел переговоры с Помпео в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, который прибыл в страну с рабочим визитом, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера.

"Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Турцию встретился с президентом Тайипом Эрдоганом в аэропорту Эсенбога (Анкары). Переговоры продолжались 40 минут", — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча Эрдогана с Помпео состоялась в аэропорту, так как турецкий лидер сразу после переговоров отправляется с визитом в Молдавию.

Ранее МИД Турции сообщил, что в ходе переговоров Помпео в Анкаре будет обсуждаться ситуация в Сирии. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что одной из тем его переговоров с Помпео будет дело пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.