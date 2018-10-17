Ещё
Эрдоган провел переговоры с Помпео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган провел переговоры с Помпео в Анкаре 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, который прибыл в страну с рабочим визитом, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы турецкого лидера.
"Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Турцию встретился с президентом Тайипом Эрдоганом в аэропорту Эсенбога (Анкары). Переговоры продолжались 40 минут", — говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча Эрдогана с Помпео состоялась в аэропорту, так как турецкий лидер сразу после переговоров отправляется с визитом в Молдавию.
Ранее МИД Турции сообщил, что в ходе переговоров Помпео в Анкаре будет обсуждаться ситуация в Сирии. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что одной из тем его переговоров с Помпео будет дело пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
По сообщению госдепа, Помпео также предложит Турции помощь в расследовании исчезновения журналиста и "поприветствует решение турецких властей освободить пастора Эндрю Брансона". Стороны также обсудят другие вопросы, имеющие значение для двух стран.
Последние новости
В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России Тело этого организма занимает 37 гектаров и весит около 400 тонн Почему Греф категорически против математических школ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились первые версии взрыва в Крыму132
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших158
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи141
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео14
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей81
Видео
02:28
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи
Происшествия
01:05
Появились первые версии взрыва в Крыму
Происшествия
01:05
Крымский вице-премьер задержан в Москве
Происшествия Политика
00:16
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших
Происшествия Катастрофы
00:25
В Москве произошло жестокое тройное убийство
Происшествия
00:58
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей
Происшествия Криминал
00:18
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:52
Почему разбился Су-27 на Украине
Армия Войска
00:58
В Москву придут заморозки
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение