В Анкаре заявили о важности признания Эр-Риядом убийства Хашукджи

"После беседы президента ( Турции Тайипа) Эрдогана с королем саудовская сторона стала более контактной, и важно, что они, пусть поздно и под давлением, но признались в убийстве. При всех обысках присутствуют представители саудовской стороны", — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что следствие ведется без задержек с турецкой стороны, тогда как «вторая сторона отвечает с задержкой».