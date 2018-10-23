Ещё
В Анкаре заявили о важности признания Эр-Риядом убийства Хашукджи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Анкаре заявили о важности признания Эр-Риядом убийства Хашукджи 

РИА Новости + ещё 159 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Признание Саудовской Аравией убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи очень важно, хотя оно было сделано с запозданием и под давлением, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
"После беседы президента (Турции Тайипа) Эрдогана с королем саудовская сторона стала более контактной, и важно, что они, пусть поздно и под давлением, но признались в убийстве. При всех обысках присутствуют представители саудовской стороны", — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
Он добавил, что следствие ведется без задержек с турецкой стороны, тогда как «вторая сторона отвечает с задержкой».
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных. 23 октября тело журналиста было обнаружено в резиденции генконсула Саудовской Аравии.
Последние новости
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук Разгневанные киевляне остановили поезда Отец сокурсника убийцы раскрыл, как к нему относились студенты в Керчи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель керченского стрелка250
Украинский политолог оценил ответ Путина
Фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце30
Пока вы спали: Как получить пенсию в 40 тысяч54
«Задорнова показывать нельзя»: признание Дубовицкой42
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:41
США возобновили ядерную гонку вооружений
Армия Оружие
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
00:36
Пока вы спали: Как получить пенсию в 40 тысяч
Общество
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия Другое
04:15
Фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце
Происшествия Ближний Восток
07:13
Сын заступился за Газманова
Шоу-бизнес
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:46
Пропавшая в Чите школьница найдена мертвой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение