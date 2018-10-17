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Глава МВФ отложила поездку на Ближний Восток
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Лагард перенесла запланированный визит на Ближний Восток 

ТАСС + ещё 13 33 минуты назад
Фото: Reuters
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард переносит запланированную поездку по ближневосточным странам и пропустит инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, опубликованном во вторник.
"Ранее запланированная поездка директора-распорядителя на Ближний Восток откладывается", — сообщает пресс-служба МВФ. Причина переноса визита не указывается.
Ранее в понедельник, 15 октября, агентство Reuters сообщило, что генеральный директор американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон и председатель совета директоров американской автомобилестроительной корпорации Ford Motor Company Уильям Форд — младший отменили свою поездку на инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии. Обе компании не разглашают причины отказа от поездок и не уточняют, связано ли это с исчезновением журналиста Джамаля Хашкаджи.
13 октября Reuters проинформировал, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард шокирована делом о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции, однако не собирается отменять свою поездку на инвестиционную конференцию "Давос в пустыне" в Саудовской Аравии.
Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.
По данным ряда СМИ, журналист был убит в здании дипмиссии. О том, что эта версия рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. До сих пор со стороны Эр-Рияда на этот счет поступали только опровержения. В то же время, по данным американской телеканала CNN, власти Саудовской Аравии готовятся сделать признание о гибели саудовского журналиста во время допроса, который пошел не так, как планировалось.
ТАСС: последние новости
СМИ: турецкие следователи осмотрят саудовское генконсульство по делу Хашкаджи до конца дня СМИ: сирийский флаг поднят у КПП "Кунейтра" на Голанских высотах AP: полиция нашла в саудовском консульстве в Стамбуле доказательства убийства журналиста
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