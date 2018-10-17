Глава МВФ отложила поездку на Ближний Восток

Лагард перенесла запланированный визит на Ближний Восток

"Ранее запланированная поездка директора-распорядителя на Ближний Восток откладывается", — сообщает пресс-служба МВФ. Причина переноса визита не указывается.

13 октября Reuters проинформировал, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард шокирована делом о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции, однако не собирается отменять свою поездку на инвестиционную конференцию "Давос в пустыне" в Саудовской Аравии.

Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.