7 Дней (США): С-300 и другие неприятности Израиля

7 Дней (США) отмечает, что на эту ситуацию совершенно очевидно оказали влияние поставки российских ЗРК С-300 в регион. И это не какой-то пустяк для Комментируя прекращение израильских авиаударов по Сирии , автор изданияотмечает, что на эту ситуацию совершенно очевидно оказали влияние поставки российских ЗРК С-300 в регион. И это не какой-то пустяк для Израиля , ведь российские военные могут серьезно усложнить жизнь ЦАХАЛ . Однако гораздо более важное препятствие для Израиля носит стратегический характер. Путин создал новую стратегическую модель, которая сводит к минимуму силу и частоту конфликтов между сторонами в регионе, говорится в статье.

Кризис на сирийском фронте, похоже, все еще далек от завершения, даже если он исчез с первых страниц газет и новостей. Несмотря на исходящие из Иерусалима обнадеживающие слухи, что на севере что-то кардинально изменилось. Старшие должностные лица всякий раз повторяют мантру о том, что воздушные силы Израиля могут действовать в воздушном пространстве Сирии и, если необходимо, возобновят свои удары по военным целям. Между тем, как минимум по данным зарубежных новостей, этого не произошло. Со времени крушения российского самолета над Латакией сирийскими зенитными ракетами во время израильского авиаудара 17 сентября никаких сообщений о новых атаках не поступало.

С большой пышностью и фанфарами, ракетные комплексы С-300 были доставлены на российскую авиабазу Хмеймим в западной Сирии. Это был конкретный ответ Москвы на прогремевший в прошлом месяце инцидент. По мнению экспертов, россиянам потребуется несколько месяцев, чтобы обучить сирийских солдат управлять ими самостоятельно. И даже при этом непонятно, какая политика командования и контроля будет установлена ​​между Дамаском и Москвой на сирийской земле.

Тем не менее, даже поражаясь предполагаемой способности израильских пилотов уклоняться от этих систем противовоздушной обороны, следует помнить, что эта ситуация — не какой-то там пустяк. Российская армия оснащена системами электронного боя и множеством других методов, которые могут серьезно усложнить жизнь Израилю.

Однако гораздо более важное препятствие носит стратегический характер. Владимир Путин был недоволен продолжающимися атаками Израиля после того, как режим Асада вернул себе контроль над южной Сирией и укрепил свою власть над остальной частью страны. Последний инцидент привел к тому, что российский президент получил удобную возможность усилить давление на Израиль — и, возможно, на Иран и «Хезболлу» — и создать новую стратегическую модель, которая сводит к минимуму силу и частоту конфликтов между сторонами.

В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху также упомянул о месте назначения иранских поставок, которые были перехвачены в Латакии — подземные объекты производства высокоточных снарядов и ракет, которые, по данным Израиля, «Хезболла» строит в Бейруте. После просчитанной трехдневной задержки правительство Ливана предложило дипломатам и журналистам посетить объекты, раскрытые Нетаньяху, чтобы опровергнуть утверждения израильского лидера. Но не все участвующие были убеждены. Некоторые, должно быть, отметили, что три дня могли бы дать «Хезболле» достаточно времени, чтобы избавиться от доказательств — теоретически, по крайней мере. Расположение объектов не было скрыто от западных наблюдателей: все они находятся недалеко от международного аэропорта, школ и больниц, не говоря уже о поле для гольфа, где любят играть иностранцы.

В среду кто-то организовал массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны десятков тысяч жителей южного Бейрута с прикрепленной аэрофотографией четвертого объекта, который «Хезболла» строит в самом центре их района. Жители были предупреждены о последствиях проживания в тесной близости с ракетами. В отличие от сектора Газа, в Ливане не слышно барабанного боя неминуемой войны, но, несомненно, там ведется психологическая война с широким спектром каналов и частот.