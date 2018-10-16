«F-35 не имеют значения для С-300 в Сирии»

Кедми: F-35 не имеют значения для новой системы ПВО Сирии

Истребители F-35 в составе ВВС Израиля США не будут иметь значения для обновленной системы ПВО Сирии , куда войдут российские ЗРК С-300. Об этом заявил израильский аналитик Яков Кедми

Эксперт в эфире Iton TV напомнил, что Тель-Авив располагает 12 истребителями пятого поколения F-35, еще несколько США намерены поставить Израилю в ближайшее время. Причиной подобной спешки Кедми считает тот факт, что через три месяца система противовоздушной обороны Сирии будет совершенно другой — в основном благодаря поставкам С-300 из России и налаживанием единой эшелонированной ПВО.

Кедми подчеркнул, что С-300 не предназначена для борьбы с F-35, но вся обновленная система ПВО Сирии (ЗРК в сочетании со средствами РЭБ и другими комплексами) сможет осложнить выполнение операций по нанесению авиаударов даже таким самолетам. По словам эксперта, главная функция С-300 заключается в уничтожении ракет или бомб, а не их носителей.

"С какого (самолета) они были выпущены, значения не имеет. Интерес представляет не сам самолет, а то, чем он стреляет", — объяснил он.

Говоря об особенностях F-35, Кедми выделил два преимущества, из которых всего одно имеет отношение к С-300. Первым (не влияющим на работу ЗРК) он назвал систему, благодаря которой звено этих истребителей может работать как единое целое. Вторым Кедми назвал крайне низкую заметность, в силу которой локаторы могут заметить F-35 не дальше, чем за 400 метров (по крайней мере, так утверждают его создатели). Однако с учетом задач С-300 и остальных систем ПВО Сирии стелс-характеристики F-35 теряют свое значение, а во главу угля становится его вооружение, к которому, в отличие от самого самолета, могут быть вопросы.

Напомним, Россия решила поставить С-300 Сирии после инцидента с Ил-20, повлекшем гибель 15 российских военнослужащих. Ответственность за ситуацию Москва возложила на Израиль, работа ВВС которого главным образом привела к этой трагедии. Вскоре после поставки ЗРК США и Израиль протестировали возможности F-35 против С-300 на Украине, но эксперты усомнились в объективности этих тестов.