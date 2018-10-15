Россия накроет Сирию невидимым куполом

В начале беседы он напомнил, что в Сирии давно действуют российские средства РЭБ. Теперь эта группировка будет усилена. Вместе с комплексами С-300 в регион прибыли новые системы, в частности, способные подавлять УКВ-радиосвязь.

-Это автоматически лишит потенциальных нарушителей воздушного пространства Сирии возможности управлять любыми средствами во всех средах — в воздухе, на земле, на море, — пояснил эксперт.

Он заверил, что недругов России в этом регионе ожидает масса сюрпризов: выход из строя РЛС, сбой в работе систем связи и управления, навигации, локации, передачи данных.

— Будут подавлены не только самолеты, которые сунутся к нам с разведывательной миссией. Если что, внезапно откажет и оружие, которое могут нести эти самолеты, — уточнил он. — Управляемые бомбы и "умные" ракеты вообще будут объектами первоочередного радиоэлектронного поражения.

По сути, в Сирии будет работать система ПВО, аналогичная той, что действовала в СССР. А ее признавали лучшей в мире.

По словам Владимира Михеева, она включала в себя "всевысотное" радиолокационное поле, систему зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиуса действия, а также непосредственное прикрытие самих зенитных ракетных комплексов. Имелось еще и авиаприкрытие — полки перехватчиков.

Также эксперт сообщил, что в Сирии будут созданы разведывательно-помеховоогневые комплексы. Уникальность их в том, что пока потенциально опасный самолет еще идет по взлетной полосе, система уже автоматически обозначила его как цель и присвоила номер.

Более того: "оценены его характеристики, боевые возможности уже нанесены на электронную карту, и система ПВО напряглась — ждет его". В случае угрозы начинается электронное воздействие на самолет.

При этом российские военные понимают, что их средствам РЭБ будут противостоять зарубежные. Начнется настоящая электронная война, но они к ней готовы.

Владимир Михеев полагает, что за последние десятилетия Россия серьезно продвинулась в области современных систем радиоэлектронной борьбы и обогнала конкурентов на Западе.

— Причина в том, что некоторые страны слегка расслабились в этом направлении. Скажем, зачем США какие-то радиоэлектронные новинки, если они воюют только с недостаточно сильным и слабо оснащенным технически противником? Мы же, как говорится, работали по максимальной планке, с максимальными требованиями — на перспективу. И когда день "противостояния" настал, мы к этому времени неожиданно для всех пришли со своими новыми разработками, причем достаточно серьезными. Все наши системы — авиационные, корабельные и наземные — на полной "цифре".

Его без преувеличения можно назвать радиоэлектронным оружием будущего. Например, есть системы способные воздействовать на базу данных вражеского объекта.