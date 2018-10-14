Сирия пожаловалась в ООН после провокации США

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Сирия потребовала от ООН расследовать возможное применение коалицией белого фосфора 

Ведомости 43 минуты назад
Фото: Amir Cohen / Reuters
Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН послание, в котором потребовало расследовать возможное применение международной коалицией боеприпасов с белым фосфором. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на документы. В послании МИД подчеркнул, что использование фосфорных снарядов грубо нарушает нормы международного права.
Из-за удара коалиции США погибли мирные жители
В субботу сирийские СМИ, в том числе агентство SANA и государственный телеканал Al Ekhbariya, сообщили, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористами в Сирии применила в провинции Дейр-эз-Зор боеприпасы с белым фосфором. По данным СМИ, бомбардировка привела к жертвам среди мирного населения.
Использование боеприпасов с белым фосфором запрещается дополнительными протоколами от 1977 г. к Женевской конвенции о защите жертв войны. США не подписали эти протоколы.
Представитель Пентагона заявил «РИА Новости», что коалиция не будет раскрывать, какие боеприпасы она использует в Сирии, но подчеркнул, что они соответствуют международным нормам.
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