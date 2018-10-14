Израиль пригрозил ХАМАС атаками 

Израиль может провести военную операцию в секторе Газа, если там не прекратятся массовые пограничные беспорядки, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что атака будет включать «очень мощные удары».
Заявление израильский премьер сделал после того, как 12 октября шесть палестинцев прорвались на израильскую сторону, сломав разделительный забор. Нарушители были убиты ответным огнем. В ходе последующих протестов пострадали 60 человек.
Нетаньяху отметил, что «если у ХАМАС есть рассудок, они прекратят огонь и беспорядки немедленно», пишет РИА «Новости». В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что выполнят требования Израиля после отмены блокады сектора Газа.
Как сообщал News.ru, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья аль-Синвар заявил, что акции протеста «Великий марш возвращения» будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не восстановит права палестинцев.