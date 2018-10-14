Израиль пригрозил ХАМАС атаками

Израиль может провести военную операцию в секторе Газа, если там не прекратятся массовые пограничные беспорядки, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху . Он подчеркнул, что атака будет включать «очень мощные удары».

Заявление израильский премьер сделал после того, как 12 октября шесть палестинцев прорвались на израильскую сторону, сломав разделительный забор. Нарушители были убиты ответным огнем. В ходе последующих протестов пострадали 60 человек.

Нетаньяху отметил, что «если у ХАМАС есть рассудок, они прекратят огонь и беспорядки немедленно», пишет РИА «Новости» . В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что выполнят требования Израиля после отмены блокады сектора Газа.

Как сообщал News.ru, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья аль-Синвар заявил, что акции протеста «Великий марш возвращения» будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не восстановит права палестинцев.