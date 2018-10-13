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Россия зафиксировала семь нарушений в Сирии
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Россия зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня в Сирии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 5, Алеппо — 2. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.
Отмечается, что всего Центр по примирению провел 1962 гуманитарные акции, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3067,75 тонны.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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