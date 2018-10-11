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Ложка дегтя в бочке хлора
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Чем обернулись провокации Запада в Сирии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Sputnik / Nour Molhem
Провокация, которую планировал Запад в Сирии, кажется, выходит из-под контроля. Террористы в Хаме передрались и укатили бочки с хлором в соседнюю провинцию. Где они теперь всплывут?
Террористы, загнанные, как пауки в одну банку на северо-западе Сирии, начали грызть друг друга. Одна группировка напала на другую, чтобы отобрать у той бочки с хлором и отдать третьей.
Минобороны показало видео того, как химикаты вывозят на юг провинции Алеппо. Вот таким странным образом обернулась провокация против сирийской власти, которую планировал Запад.
Ведь в Центре по примирению враждующих сторон давно предупреждали, что нужно быть готовыми к возможным атакам, которые припишут официальному Дамаску. Говорят, "Белые каски" уже готовили декорации и репетировали очередное душещипательное кино. Вероятно, этим и объясняется присутствие представителей организации в этой борьбе разных группировок — двое из них были убиты.
Непонятно, где теперь всплывут эти бочки, в чьих руках окажется хлор, и будет ли кто-то трясти с высоких трибун новыми пробирками. Ограничится ли дело новым ходом в информационной войне, или ситуация вышла из-под контроля, и это — не спланированная акция западной коалиции, а самостоятельный план террористов, которые будут атаковать мирных жителей.
Интересно, понимают ли на этом этапе сами вдохновители провокаций, кто там за кого? Какая группировка все еще им подчиняется, а какая действует в собственных интересах? В конце концов, какие террористы "хорошие", а какие — "плохие"? Запад долго пытался убедить весь мир в том, что разница между боевиками все же есть. Но теперь, возможно, и сам уже не найдет эту тонкую грань между вооруженной оппозицией и террористами.
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