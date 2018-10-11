Стало известно о новых провокациях террористов в Сирии

Российские военные в Сирии получили новые свидетельства того, что действующие в стране террористы имеют отравляющие вещества и вполне могут использовать их как для провокаций с мирным населением, так и против войск Асада.

Причем все говорит о том, что в этой операции примут участие пресловутые "Белые каски". Руководитель нашего миротворческого Центра в Хмеймиме Владимир Савченко рассказал, что, по имеющимся у него данным, вечером во вторник в районе населенного пункта Эль-Латамна члены одного из формирований запрещенной в РФ ИГИЛ напали на штаб отряда нусровцев — теперь эти террористы именует себя "Хайат Тахрир Аш-Шам".

В ходе перестрелки были убиты четыре боевика и два сотрудника "Белых касок". Из штаба игиловцы вывезли два баллона с хлором. "Похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ террористической группировки "Харрас Ад-Дин", — уточнил российский генерал.

По его словам, западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в Идлибской зоне деэскалации. Как считают в Минобороны России, в результате таких безответственных действий отравляющие вещества попали в руки террористов, действия которых предсказать невозможно.

Наши военные неоднократно обнародовали данные о готовящихся в Сирии провокациях боевиков с отравляющими веществами. И на основе документальных свидетельств доказывали, что войска Асада не применяют химоружие.

Более того, имевшиеся в распоряжении сирийской армии средства ОМУ были полностью уничтожены под международным контролем. Что не помешало американцам нанести ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат, в результате чего погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек получили ранения.

Этот удар США выдали за акт возмездия правительственным войскам Сирии после якобы имевшей место химической атаки в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Причем международное расследование данного инцидента в тот момент еще не было завершено. Изучив представленные в качестве доказательств документы, в российском Генштабе пришли к выводу: видеосъемки последствий "химатаки" в Хан-Шейхуне были явно сфабрикованы.

Между тем минобороны Турции сообщило, что из Идлиба удалось вывести все тяжелое вооружение. "Анкара продолжит реализовывать шаги по обеспечению долгосрочного мира в Идлибе в соответствии с договоренностями в Сочи", — заявили в военном ведомстве Турции.

Там напомнили, что вдоль границ этой зоны деэскалации в Идлибе установлена демилитаризованная полоса шириной в 15-20 км. Контролировать ситуацию в этой зоне будут патрульные подразделения Анкары и российская военная полиция.