В Сирию из Ливана за сутки вернулись 180 беженцев

В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 180 беженцев

Более 180 сирийцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 183 беженца (женщин — 55, детей — 93)", — говорится в документе.

По данным Центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) вернулись 28 беженцев.

Сообщается, что всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 17 761 человек, в том числе из Ливана — 17 443, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" — 10 353, "Земрани" — 3 779, "Эль-Дабусия" — 1 834, "Эль-Кусайр" — 854, "Телль-Калах" — 623, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 318 человек.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Телль-Биса, Касири-Харабеси, Айн-Зат (провинция Хомс), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия (провинция Эль-Кунейтра), Насиб (провинция Эс-Сувейда) Эз-Зелаф (провинция Дамаск) они разминировали девять гектаров территории, девять зданий и километр дорог.