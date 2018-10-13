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В Сирию из Ливана за сутки вернулись 180 беженцев
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В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 180 беженцев 

РИА Новости + ещё 7 22 минуты назад
Фото: flickr.com
Более 180 сирийцев вернулись в Сирию с территории Ливана за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в субботу.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 183 беженца (женщин — 55, детей — 93)", — говорится в документе.
По данным Центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) вернулись 28 беженцев.
Сообщается, что всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 17 761 человек, в том числе из Ливана — 17 443, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" — 10 353, "Земрани" — 3 779, "Эль-Дабусия" — 1 834, "Эль-Кусайр" — 854, "Телль-Калах" — 623, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 318 человек.
Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Телль-Биса, Касири-Харабеси, Айн-Зат (провинция Хомс), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия (провинция Эль-Кунейтра), Насиб (провинция Эс-Сувейда) Эз-Зелаф (провинция Дамаск) они разминировали девять гектаров территории, девять зданий и километр дорог.
"Обнаружены и уничтожены 40 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 4 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.
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