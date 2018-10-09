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Асад объявил амнистию для уклонистов
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Асад объявил амнистию для уклонистов 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы, сообщает пресс-служба главы страны.
«Президент Асад издал указ №18 за 2018 год о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы и бежавших от нее за границу или переместившихся внутри по стране», — цитирует РИА «Новости» сообщении пресс-службы Асада.
Амнистия затронет всех, кто уклонялся от службы до 9 октября 2018 года. Но не коснется тех, кто сбежал от уголовного преследования. Они должны сдаться в течение четырех месяцев, либо в течение полугода, если находятся за пределами страны. Сирийские комментаторы считают, что амнистия облегчит процесс возвращения беженцев и стане шагом к национальному примирению, передает ТАСС.
В понедельник замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявлял, что после поставки ЗРС С-300 в Сирию расклад сил изменился.
Стало известно о том, что отряды так называемой умеренной оппозиции Сирии завершили отвод тяжелой техники из демилитаризованной зоны в Идлибе.
В 2016 году Башар Асад уже принимал указ об амнистии для сдавшихся властям боевиков.
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