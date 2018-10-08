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Идлиб очистили от тяжелой военной техники
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Идлиб очистили от тяжелой военной техники 

Lenta.ru 30 минут назад
Отряды вооруженной сирийской оппозиции и другие антиправительственные группы в понедельник, 8 октября, завершили вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Об этом пишет агентство Anadolu.
Как рассказал его источник, чтобы отвести тяжелую технику на необходимое расстояние от фронтов, оппозиция непрерывно работала все последние дни, в том числе в ночь на 8 октября. Отмечается, что в регионе не осталось советских самоходных реактивных систем залпового огня «Град», минометов и ракет средней дальности.
Тем временем Турция направила в демилитаризованную зону оружие и бронемашины. Их будут использовать при патрулировании региона совместно с российской стороной.
17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению о создании в Идлибе демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Эту территорию будут патрулировать турецкие войска и российская военная полиция. Отрядам оппозиции и боевикам предлагается сдать оружие, технику и распустить всех иностранных наемников.
Как стало известно, после нескольких встреч с представителями турецкой разведки на требования ультиматума согласилась террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил.
Идлиб — последняя провинция Сирии, контролируемая незаконными вооруженными формированиями. В настоящий момент там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.
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