США готовят Израиль к войне

Военная помощь США Израилю в размере 38 миллиардов долларов еще более вдохновляет сионистских оккупантов на массовые убийства. На эти деньги можно приобрести 450 истребителей Ф-35 или девять тысяч танков. Именно так оценивает колумнист турецкой Yeni Şafak сотрудничество Вашингтона и Тель-Авива. По его мнению, многие шаги США представляют вызов странам региона.
Военная помощь США Израилю в размере 38 миллиардов долларов еще более вдохновляет сионистских оккупантов на массовые убийства. На эти деньги, которых хватило бы на гигантскую армию, можно приобрести 450 истребителей Ф-35 (F-35) или девять тысяч танков. Дональд Трамп, который посвятил себя служению проекту так называемого «Великого Израиля», после провокации с Иерусалимом сделал второй крупнейший шаг в этом направлении.
С тех пор как Дональд Трамп стал президентом США, сотрудничество евангелистов и сионистов переросло в союз. Самую большую поддержку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получает от Белого дома.
Решение США об оказании военной помощи оккупанту Израилю в размере 38 миллиардов долларов было прокомментировано во всем мире как «бюджет войны». Согласно решению, которое было принято при Бараке Обаме и поддержано администрацией Дональда Трампа, американское руководство окажет финансовую помощь Израилю, продолжающему массовые убийства в Палестине, с 2019 по 2028 годы. Госдепартамент США, комментируя соглашение между Вашингтоном и Тель-Авивом, заявил: «Израиль — ценный и способный друг США. США безоговорочно поддерживают право Израиля защищать себя от потенциальных врагов». Помимо того, что это решение США обеспечивает крупнейшую военную помощь Израилю со времен Второй мировой войны и указывает на возможность совершения сионистами новых массовых убийств, оно также носит характер открытой поддержки атак в отношении стран региона.
Можно купить 450 истребителей F-35!
С этим бюджетом, который заложит фундамент так называемого «Великого Израиля», Тель-Авив может купить новые системы противовоздушной обороны большой дальности, баллистические ракеты и боевые самолеты. На 38 миллиардов долларов, предоставляемых Израилю, площадь которого в 40 раз меньше площади Турции, можно купить десятки комплексов ПВО, баллистических ракет большой дальности, порядка 450 истребителей F-35, девять тысяч танков, десятки тысяч снарядов разного калибра, сотни тысяч ружей / боеприпасов. Последний ход Вашингтона, который, объявив Иерусалим столицей Израиля, пытается легитимировать сионистскую оккупацию первой киблы ислама, воспринимается как «открытый вызов» странам региона, в том числе Турции.
Для Восточного Средиземноморья…
Военные источники, комментирующие решение о предоставлении такой помощи как шаг в направлении претворения в жизнь дорожной карты, запланированной для обеспечения выхода подземных ресурсов Ирака и Сирии к морю через Израиль, отмечают: «США готовы на любые жертвы ради того, чтобы заложить краеугольные камни государства Великий Израиль. Они усиливают Израиль и с финансовой, и с военной точек зрения. Одна из целей оказания материальной помощи в таком размере — превратить Израиль в страну, контролирующую запасы энергоресурсов Восточного Средиземноморья». С таким бюджетом, на который можно создать большую армию, Израиль также сможет более свободно финансировать субподрядные террористические организации. В числе предположений высказывается мнение о том, что гигантские финансовые ресурсы, предоставляемые Израилю, могут поступать и из Саудовской Аравии.
Безоговорочная поддержка
Помощь в размере 38 миллиардов долларов в сфере «безопасности» обращает на себя внимание в том числе в рамках новой повестки дня Израиля в связи с растущей активностью Ирана и России в регионе. Из-за Израиля в воды Латакии упал российский разведывательный самолет, после чего Россия отправила в регион С-300, представляющие собой более современную версию размещенных в Сирии систем противовоздушной обороны С-200. А Тель-Авив в ответ на этот ход Москвы сделал выпад: «Наши операции в Сирии продолжатся». США безоговорочно поддерживают атаки Израиля на иранские и российские объекты в Сирии. По данным Конгресса США, объем помощи, которая к настоящему моменту была передана Израилю, превышает 130 миллиардов долларов. Впервые соглашение о предоставлении пакета помощи в течение десяти лет было заключено между двумя странами в 2007 году, при президенте Джордже Буше. Это соглашение на сумму 30 миллиардов долларов охватывало период 2009-2018 годы. Сменивший Буша Обама заключил еще одно похожее соглашение с Израилем в 2016 году, и был подписан меморандум о взаимопонимании о предоставлении помощи в сфере безопасности в течение десяти лет, с 2019 по 2028 годы. Администрация Трампа объявила, что данный меморандум, то есть соглашение об оказании финансовой поддержки Израилю, продолжит выполняться.