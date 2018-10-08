Yeni Şafak (Турция): США готовят Израиль к войне

Yeni Şafak сотрудничество Вашингтона и Тель-Авива. По его мнению, многие шаги США представляют вызов странам региона. Военная помощь США Израилю в размере 38 миллиардов долларов еще более вдохновляет сионистских оккупантов на массовые убийства. На эти деньги можно приобрести 450 истребителей Ф-35 или девять тысяч танков. Именно так оценивает колумнист турецкойсотрудничество Вашингтона и Тель-Авива. По его мнению, многие шаги США представляют вызов странам региона.

Военная помощь США Израилю в размере 38 миллиардов долларов еще более вдохновляет сионистских оккупантов на массовые убийства. На эти деньги, которых хватило бы на гигантскую армию, можно приобрести 450 истребителей Ф-35 (F-35) или девять тысяч танков. Дональд Трамп , который посвятил себя служению проекту так называемого «Великого Израиля», после провокации с Иерусалимом сделал второй крупнейший шаг в этом направлении.

С тех пор как Дональд Трамп стал президентом США, сотрудничество евангелистов и сионистов переросло в союз. Самую большую поддержку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получает от Белого дома.

Решение США об оказании военной помощи оккупанту Израилю в размере 38 миллиардов долларов было прокомментировано во всем мире как «бюджет войны». Согласно решению, которое было принято при Бараке Обаме и поддержано администрацией Дональда Трампа, американское руководство окажет финансовую помощь Израилю, продолжающему массовые убийства в Палестине , с 2019 по 2028 годы. Госдепартамент США , комментируя соглашение между Вашингтоном и Тель-Авивом, заявил: «Израиль — ценный и способный друг США. США безоговорочно поддерживают право Израиля защищать себя от потенциальных врагов». Помимо того, что это решение США обеспечивает крупнейшую военную помощь Израилю со времен Второй мировой войны и указывает на возможность совершения сионистами новых массовых убийств, оно также носит характер открытой поддержки атак в отношении стран региона.

Можно купить 450 истребителей F-35!

С этим бюджетом, который заложит фундамент так называемого «Великого Израиля», Тель-Авив может купить новые системы противовоздушной обороны большой дальности, баллистические ракеты и боевые самолеты. На 38 миллиардов долларов, предоставляемых Израилю, площадь которого в 40 раз меньше площади Турции, можно купить десятки комплексов ПВО, баллистических ракет большой дальности, порядка 450 истребителей F-35, девять тысяч танков, десятки тысяч снарядов разного калибра, сотни тысяч ружей / боеприпасов. Последний ход Вашингтона, который, объявив Иерусалим столицей Израиля, пытается легитимировать сионистскую оккупацию первой киблы ислама, воспринимается как «открытый вызов» странам региона, в том числе Турции.

Для Восточного Средиземноморья…

Военные источники, комментирующие решение о предоставлении такой помощи как шаг в направлении претворения в жизнь дорожной карты, запланированной для обеспечения выхода подземных ресурсов Ирака и Сирии к морю через Израиль, отмечают: «США готовы на любые жертвы ради того, чтобы заложить краеугольные камни государства Великий Израиль. Они усиливают Израиль и с финансовой, и с военной точек зрения. Одна из целей оказания материальной помощи в таком размере — превратить Израиль в страну, контролирующую запасы энергоресурсов Восточного Средиземноморья». С таким бюджетом, на который можно создать большую армию, Израиль также сможет более свободно финансировать субподрядные террористические организации. В числе предположений высказывается мнение о том, что гигантские финансовые ресурсы, предоставляемые Израилю, могут поступать и из Саудовской Аравии.

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