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Асад объяснил «истерию» Запада вокруг Идлиба
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Асад рассказал, с чем связана «истерия» Запада вокруг ситуации в Идлибе 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: SANA
Президент Сирии Башар Асад заявил, что "истерия" западных стран по поводу соглашения по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб обусловлена его судьбоносным характером, сообщает агентство SANA.
"Истерия западных стран, наблюдавшаяся в последнее время в связи с битвой за Идлиб, связана с ее судьбоносным характером для них, так как победа сирийцев в ней приведет к крушению их планов относительно САР", — цитирует агентство выступление Асада на заседании правящей партии БААС.
Комментируя соглашение по Идлибу, Асад отметил, что позиция сирийских властей четкая. "Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем террористов, вернется под контроль государства", — заявил Асад, назвав соглашение временной мерой, с помощью которой удалось избежать кровопролития.
Президент отметил необходимость для партии сконцентрироваться на устранении последствий войны и заявил о важности реконструкции регионов страны, пострадавших от терроризма.
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