Асад объяснил «истерию» Запада вокруг Идлиба

Асад рассказал, с чем связана «истерия» Запада вокруг ситуации в Идлибе

"Истерия западных стран, наблюдавшаяся в последнее время в связи с битвой за Идлиб, связана с ее судьбоносным характером для них, так как победа сирийцев в ней приведет к крушению их планов относительно САР", — цитирует агентство выступление Асада на заседании правящей партии БААС.

Комментируя соглашение по Идлибу, Асад отметил, что позиция сирийских властей четкая. "Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем террористов, вернется под контроль государства", — заявил Асад, назвав соглашение временной мерой, с помощью которой удалось избежать кровопролития.

Президент отметил необходимость для партии сконцентрироваться на устранении последствий войны и заявил о важности реконструкции регионов страны, пострадавших от терроризма.