ВВС Израиля снова ударили по палестинцам в Газе

Информации об убитых или раненых в результате израильского удара не поступало, передает ТАСС . Однако накануне сообщалось, что жертвами последних столкновений местных жителей с израильскими военными в Газе стали два человека, в том числе 12-летний мальчик. Еще почти 380 человек в результате этих столкновений пострадали, около 200 раненых доставили в больницы.

Протестные акции "Великий марш возвращения" начались на границе палестинского анклава в конце марта. За это время в стычках с израильскими военными погибли около 200 палестинцев и более 19 тысяч пострадали. С израильской стороны в приграничных столкновениях был убит один военнослужащий.