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Коалиция вывезла из Сирии боевиков ИГ
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Коалиция во главе с США вывезла из Сирии боевиков ИГ 

News.ru + ещё 3 39 минут назад
Фото: ap3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами вывезла из провинции Дейр-эз-Зор боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ). Участники террористической группировки располагались на юго-востоке района.
«Вертолеты международной коалиции в субботу вывезли несколько боевиков ИГ различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, рядом с деревней аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — пишет SANA.
Ранее News.ru писал о том, что в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС Афганистана в разных провинциях страны были ликвидированы не менее 57 боевиков. Операции прошли в 13 провинциях страны в течение последних суток.
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