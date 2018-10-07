Коалиция вывезла из Сирии боевиков ИГ

Коалиция во главе с США вывезла из Сирии боевиков ИГ

«Вертолеты международной коалиции в субботу вывезли несколько боевиков ИГ различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, рядом с деревней аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — пишет SANA.

Ранее News.ru писал о том, что в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС Афганистана в разных провинциях страны были ликвидированы не менее 57 боевиков. Операции прошли в 13 провинциях страны в течение последних суток.