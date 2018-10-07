Коалиция вывезла из Сирии боевиков ИГ

Международная коалиция во главе с Соединёнными Штатами вывезла из провинции Дейр-эз-Зор боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ). Участники террористической группировки располагались на юго-востоке района.
«Вертолеты международной коалиции в субботу вывезли несколько боевиков ИГ различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, рядом с деревней аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора», — пишет SANA.
Ранее News.ru писал о том, что в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС Афганистана в разных провинциях страны были ликвидированы не менее 57 боевиков. Операции прошли в 13 провинциях страны в течение последних суток.