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В Сирии при обстрелах пострадал мирный житель
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В Сирии при обстрелах пострадал мирный житель 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: AP Photo / DHA-Depo Photos
Один мирный житель ранен при обстрелах в населенном пункте Сандран в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.
"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Бейт-Смайра, Сандран, Шир-Аль-Сахаб, Бариша, Руейсет-Искандер, Сафсафа, Икко, Телль-Эт-Тут провинции Латакия. В результате обстрела населенного пункта Сандран провинции Латакия ранен один мирный житель", — сказал он.
По словам Савченко, за прошедшие сутки представители Центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Слим провинции Эс-Сувейда. В ходе акции выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.
Также в районе Арабаля города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям выдана 1 тонна свежего хлеба, добавил Савченко. В пяти районах Алеппо — Эль-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат, Эль-Каласа — проведена адресная благотворительная помощь семьям, оказавшимся в тяжёлом социальном положении. Им было выдано 15 продовольственных наборов.
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