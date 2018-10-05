В Сирии при обстрелах пострадал мирный житель

Один мирный житель ранен при обстрелах в населенном пункте Сандран в Сирии , сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Бейт-Смайра, Сандран, Шир-Аль-Сахаб, Бариша, Руейсет-Искандер, Сафсафа, Икко, Телль-Эт-Тут провинции Латакия. В результате обстрела населенного пункта Сандран провинции Латакия ранен один мирный житель", — сказал он.

По словам Савченко, за прошедшие сутки представители Центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Слим провинции Эс-Сувейда. В ходе акции выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

Также в районе Арабаля города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям выдана 1 тонна свежего хлеба, добавил Савченко. В пяти районах Алеппо — Эль-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат, Эль-Каласа — проведена адресная благотворительная помощь семьям, оказавшимся в тяжёлом социальном положении. Им было выдано 15 продовольственных наборов.