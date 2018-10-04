Ещё
13 миллионов сирийцев нуждаются в гумпомощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 13 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 13 миллионов сирийцев на данный момент нуждаются в гуманитарной помощи, разрешить эту проблему можно будет не раньше 2019 года, сообщил в четверг на брифинге гуманитарный координатор ООН в Сирии Али Аль-Заатари.
"Сейчас мы имеем от 12 до 13 миллионов людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, мы не думаем, что ситуацию удастся разрешить к 2019 году, а может и к 2020-21 годам, у нас 6,2 миллиона внутренне перемещенных лиц, они сконцентрированы в районах Алеппо, Дамаска и Идлиба, почти 1,2 миллиона человек переместились в течение этого года", — рассказал Аль-Заатари.
"Почти 1 миллион человек вернулись в свои дома, но большинство из них — перемещавшиеся внутри страны люди, а тех, кто вернулся в страну, намного-намного меньше", — сообщил представитель ООН.
"Согласно плану по возвращению жителей, мы просили 3,4 миллиарда долларов на эти цели, сейчас у нас есть 45% этой суммы — почти 1,5 миллиарда", — сказал Аль Заатари.
Он добавил, что "мы считаем, что беженцы должны принимать свои решения о возвращении на добровольной основе, с тем, чтобы самостоятельно оценивать ситуацию".
По его словам, ООН никого не призывает возвращаться, однако, если люди возвращаются, "мы можем им помочь".
Аль-Заатари заключил, что для всемирной организации главное "это чувство безопасности тех, кто хочет вернуться".
Последние новости
Украинские катера-невидимки стали кошмаром Счет жертвам на подростковых "вписках" идет на десятки Германия подписала американскому СПГ приговор
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США неожиданно поддержали решение Украины289
Мать Зверева открыла шокирующую правду о его отце13
Путин отказался ехать на еще одну свадьбу71
Поставка Су-35 в Индонезию сорвалась из-за США58
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли20
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение