Израиль захотел бить Сирию и дружить с Россией

Желания Израиля: хотим бить Сирию и дружить с Россией

Израильские военные продолжат военные операции в Сирии даже после поставки Дамаску российских зенитных ракетных систем С-300, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман . При этом он указал на важность восстановления нормальных российско-израильских отношений, несмотря на крушение российского самолета Ил-20.

Поставка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 в Сирию не станет препятствием для армии Израиля в осуществлении военных операций в Сирии, заявил глава израильского Минобороны Авигдор Либерман. Впрочем, он отметил, что в Израиле совсем не рады такому повороту событий.

«Я не могу сказать, что мы рады поставке С-300. Тем не менее, это та сфера, где у нас нет никакого выхода, нет никакой возможности не принимать решения», — сказал министр местной радиостанции.

Для Израиля, как и для России , уточнил он, важно урегулировать отношения и забыть о разногласиях в связи с трагедией российского самолета-разведчика Ил-20.

«Я полагаю, что самое важное для нас — вернуть наши рабочие отношения в нормальное русло. Сегодня самая важная задача — это возвращение к обычным операциям, координации, более активному использованию (практики. — «Газета.Ru») экстренных линий во избежание конфликтных ситуаций. Мы должны работать», — подчеркнул Либерман.

Он также напомнил, что израильская сторона возлагает всю ответственность за катастрофу Ил-20 на армию президента Сирии Башара Асада . К тому же, как он уточнил, Израиль нанес более 200 ударов по иранским объектам и целям «Хезболлы» в Сирии за последние два года.

«И ни один российский солдат не получил ни царапины. Неожиданно мы якобы устроили подобную «постановку». Это нелогично», — заметил глава оборонного ведомства.

Он также указал на то, что скорость истребителя F-16 в два с половиной раза больше скорости Ил-20, и к тому моменту, когда сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) открыли огонь, самолеты Израиля были уже в своем воздушном пространстве.

Военно-политический кабинет Израиля ранее, 25 сентября, по итогам заседания форума ключевых министров издал приказ о том, что армия должна продолжать операции против иранских сил в Сирии. При этом главы ведомств уточнили, что израильским силам необходимо «сохранять координацию с Россией в сфере безопасности».

Министр рассказал, что за три месяца сирийских специалистов научат пользоваться поставленной в страну российской ЗРС.

Работу по установлению единой системы управления ПВО в Сирии планируется завершить к 20 октября, уточнил Шойгу.

Россия решила поставить в Сирию боевое оружие после крушения российского Ил-20 в небе над САР. 17 сентября в 22:03 он возвращался на авиабазу «Хмеймим» и находился в 35 км от побережья Средиземного моря, когда его сбили сирийской ракетой комплекса С-200. В это же время четыре израильских истребителя F-16 наносили удары по сирийским объектам в Латакии. Как отметили в Минобороны РФ, об этом авиаударе Израиль уведомил российскую сторону всего за минуту до его начала. К тому же, подчеркнули в ведомстве, израильские военные ввели в заблуждение российских относительно района удара и не сообщили о местонахождении истребителей F-16. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков , под удар летательный аппарат подставили самолеты Израиля. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — отметил он.

При этом израильская сторона категорически отрицает вменяемую ей вину и возлагает ответственность за инцидент на Сирию, утверждая, что к крушению самолета привел беспорядочный огонь сирийских ПВО. «Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет», — написано в заявлении Армии обороны Израиля (IDF), опубликованном в твиттере.

После этого случая 24 сентября Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель поставит сирийским военным ЗРС С-300. «Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что в 2013 году по просьбе израильской стороны поставка комплекса С-300 в Сирию была приостановлена. Причем произошло это, когда ЗРС уже был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.

«Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — констатировал Шойгу.

Помимо этого, Москва приняла решение оснастить командные пункты соединений ПВО Сирии автоматизированными системами управления.

«Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооруженные Силы», — уточнил глава оборонного ведомства.

Это, по его словам, обеспечит «централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний».

Глава Минобороны сообщил, что сирийские средства ПВО способны идентифицировать самолеты ВВС России.