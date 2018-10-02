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Иран мстит США и Израилю
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Иран мстит США и Израилю ракетным ударом по пустыне 

News.ru 3 часа назад
Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Вслед за обещаниями отомстить США, Израилю и монархиям Персидского залива за недавний теракт Иран нанёс удар по Сирии. Официальные иранские СМИ сообщают об уничтоженных террористах запрещённого в России «Исламского государства», но достоверных подтверждений этой информации нет.
В ночь на 1 октября Иран нанёс ракетный удар по объектам на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Как передаёт агентство IRNA, ВВС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) запустили 6 ракет, ликвидировано «большое количество боевиков». По сообщению близкого к КСИР портала Fars News, в результате обстрела уничтожена штаб-квартира террористов в городе Аль-Букамаль (провинция Дейр эз-Зор). Операция называлась «Удар Мухаррама», для её проведения использовалось воздушное пространство Ирака. Ракеты малой дальности (БРМД) Zolfaqar (Zulfiqar) и Qiam-1 стартовали из провинции Керманшах и преодолели в общей сложности около 570 километров. На корпусе одной из них, указывает Fars News, был написан лозунг с угрозой смертью США, Израилю и Саудовской Аравии. Есть информация, что в атаке принимали участие иранские стелс-БПЛА Saeghe.
Как заявляют в Тегеране, обстрел произошёл в ответ на террористический акт 22 сентября в Ахвазе, в результате которого, по официальным данным, погибли 25 человек, 69 пострадали. Ответственность за атаку изначально взяли на себя арабские боевики из движения «Национальное сопротивление Ахваза» (город расположен в провинции с преимущественно арабским населением), а впоследствии — «Исламское государство», медиаресурсы которого опубликовали фото исполнителей перед акцией. Президент Ирана Хасан Роухани по традиции обвинил в трагедии Соединённые Штаты и их союзников на Ближнем Востоке — Израиль и монархии Персидского залива — и пообещал отомстить.
Исламская Республика не в первый раз использует ракеты для возмездия. В июне 2017 года ВВС КСИР нанесли удар по территории Сирии в ответ на серию терактов в Тегеране, в ходе которой боевики ИГ атаковали здание парламента Ирана и мавзолей имама Хомейни, напоминает The Times of Israel. В сентябре КСИР обстрелял оперативно-тактическими ракетами Fateh 110 штаб-квартиру сепаратистов в иракском Курдистане. В ходе удара погибли более 10 членов партийной верхушки запрещённой в стране Демократической партии Иранского Курдистана, несколько десятков бойцов были ранены.
Ракетный обстрел восточной Сирии с военной точки зрения является абсолютно бесполезной акцией — стрельбой баллистическими ракетами по пустыне, отмечает News.ru директор Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов:
«ИГ в этих районах давно ведёт лишь партизанскую деятельность. Будь там какие-то крупные объекты, их давно бы разбомбили либо США, либо Россия».
В данной ситуации Иран выбрал Сирию потому, что формально ответственность за теракт взяло на себя ИГ, а на территории Исламской республики контролируемых «халифатом» анклавов нет. Кроме того, обстрел был своего рода демонстрацией возможностей иранских ракет:
«Тегеран показал, что при желании, может наносить ракетные удары на относительно большие расстояния», — поясняет эксперт.
По мнению военного эксперта Юрия Лямина, ракетный удар КСИР преследует три основных цели.
«С одной стороны, это прямой ответ на теракт в Ахвазе, так как ИГ было одной из группировок, взявших ответственность за него. С другой — демонстрация всем потенциальным противникам в регионе, что в случае конфликта Ирану есть чем нанести ответный удар. Ну и третья цель — очередная проверка своего ракетного потенциала в реальных боевых условиях», — указывает эксперт в комментарии News.ru.
Иранская разведка, по мнению Лямина, работает достаточно хорошо: в ходе сентябрьского обстрела ракета поразила штаб-квартиру курдов именно в тот момент, когда там заседало руководство группировок.
«Надо дождаться более точной информации, но в целом, полагаю, сообщения иранских СМИ об успехе близки к действительности», — делает вывод аналитик.
В любом случае запусками БРМД Zolfaghar и Qiam Иран демонстрирует, что ракеты являются основой его ударного потенциала, и руководство страны готово их активно применять даже в случае локальных конфликтов, заключает Лямин.
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