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Появилось видео американских артобстрелов в Ираке и Сирии
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Появилось видео американских артобстрелов в Ираке и Сирии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало видеоролик о том, как силы американской коалиции наносят артиллерийские удары якобы по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Зрители могут рассмотреть гаубицы и реактивные системы залпового огня с разных ракурсов; показано также, как артиллерийские расчеты готовятся к нанесению ударов, а затем их наносят. Голос за кадром поясняет, что действие происходит как в Ираке, так и в Сирии. Однако, когда это было, и поражены ли цели, не сообщается.
Видео опубликовано в воскресенье в Twitter Центкома Вооруженных сил США.
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