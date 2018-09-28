Асад получил «государство-труп»

США назвали Сирию «государством-трупом»

Он заявил, что Асад контролирует «примерно половину территории Сирии». Как заявил Джеффри, Асад «может считать, что он на данный момент победил», но он «сидит на государстве-трупе, практически без экономики, без доступа к нефтяным и газовым ресурсам, без обещаний или надежды на восстановление». Восстановление, отметил Джеффри, блокируется США, передает РИА «Новости»

«Так что не думаю, что он что-либо выиграл», — заявил Джеффри, добавив, что России не стоит поддерживать Асада, так как Москве не нужно «данное конкретное дружественное правительство».

По мнению США, поддержка Асада обойдется Москве «ох в какую сумму».

По словам представителя Вашингтона, крушение российского Ил-20 — это пример эскалации, которую необходимо срочно остановить. Джеффри заявил, что «предположительно израильские силы атаковали иранские военные цели, в результате сирийские ВС попытались атаковать предполагаемые израильские силы и в конце концов попали по российским ВС»

Он отметил, что сейчас на территории Сирии действуют и «наталкиваются друг на друга» пять государственных иностранных вооруженных сил — войска России, США, Турции, Ирана и Израиля (последние, по его словам, «во всяком случае присутствуют в воздухе»).

Джеффри призвал «заморозить» конфликт в Сирии «любым возможным способом». При этом США исходят из того, что ситуация в Идлибе «заморожена».

Джеффри сказал, что США не будут заставлять Иран уйти из Сирии силой, речь идет о политическом давлении.