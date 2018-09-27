Иран предостерег Израиль от ударов по Сирии

Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани предостерег Израиль от нанесения ударов по территории Сирии в будущем, передает агентство.

"Сионистский режим стремится к укоренению кризиса в Сирии, предпринимая шаги по оказанию прямой поддержки террористических группировок и нанося удары по сирийской армии и силам, ведущим борьбу с террористами. Если это продолжится, то (Израиль — ред.) столкнется с реакцией, которая заставит пожалеть", — приводит агентство его слова.

Ранее военно-политический кабинет Израиля отдал распоряжение вооруженным силам страны продолжить операции против присутствия сил Ирана в Сирии при сохранении координации с российскими коллегами в сфере безопасности.

Произошло это после того, как российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ , Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации.