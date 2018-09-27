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Израиль: инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с РФ
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Глава Минобороны Израиля заявил, что инцидент с Ил-20 не повлиял на контакты с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что инцидент с российским самолётом Ил-20 над акваторией Средиземного не отразился на контактах России и Израиля.
«Прежде всего, мы ценим отношения с Россией, а также очень значимую координацию в области безопасности между российскими военными и Армией обороны Израиля», — цитирует РИА Новости Либермана.
Он также отметил, что Израиль поддерживает контакты и координируется с Россией.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что крушение Ил-20 могло привести к более серьёзным последствиям.
Самолёт был сбит в Сирии 17 сентября. В результате катастрофы погибли 15 человек.
По данным Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.
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