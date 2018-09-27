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Нетаньяху сделал новое заявление по Ил-20
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Гибель Ил-20 могла повлечь более серьезные последствия, заявил Нетаньяху 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инцидент с Ил-20 Воздушно-космических сил России, сбитым над Средиземным морем, мог привести к "более серьезным последствиям", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Крушение российского самолета могло иметь куда более серьезные последствия", — приводит слова главы правительства государственное радио Израиля Kan. Что конкретно имеется в виду под этими словами, Нетаньяху уточнять не стал.
Премьер также отметил, что Израиль продолжит противодействовать усилению военного присутствия Ирана в Сирии и планирует сохранить диалог с Москвой.
Нетаньяху рассказал, что обсуждал с президентом США поставку российских С-300 в сирийскую армию. "Это очень серьезные вопросы для безопасности Израиля в контексте последних событий", — отметил он.

Контакты по закрытым каналам

Израиль и Россия продолжают контакты в связи с ситуацией вокруг гибели в Сирии самолета-разведчика Ил-20 по закрытым каналам, сказал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в интервью местному русскоязычному Девятому телеканалу.
"Мы 200 раз за последние годы атаковали иранские объекты или объекты (ливанского движения) "Хезболлах" на территории Сирии. Ни один российский солдат не был даже поцарапан, потому что мы очень жестко выдерживаем все договоренности, все контакты, всю координацию, все точки взаимодействия с российской стороной. Странно, что в 201-й раз мы бы это нарушили. Полностью вся ответственность лежит на армии (президента Сирии Башара) Асада", — сказал министр.
"Наши контакты с российской стороной продолжаются по закрытым каналам", — добавил он.

Встреча российских и израильских военных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о проведении в ближайшее время встречи российской и израильской военных делегаций для обсуждения координации действий в Сирии.
"Мы по-прежнему будем действовать против усиления иранского присутствия в Сирии и продолжим координацию между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами РФ. Я договорился с президентом (России Владимиром) Путиным, что рабочие группы… встретятся в ближайшее время для достижения этой цели", — сказал Нетаньяху перед отлетом в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН.

Гибель Ил-20

17 сентября российский самолёт Ил-20 был сбит в Сирии. В результате катастрофы погибли 15 человек.
Согласно заявлению Минобороны России, инцидент произошёл из-за того, что лётчики ВВС Израиля прикрывались Ил-20, подставив его под огонь сирийских средств ПВО.
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