В Израиле поблагодарили РФ за поставки С-300 в Сирию

Haaretz: Россия «обуздала» Израиль после крушения Ил-20

Журналист полагает, что в последние годы Израиль "вышел из-под контроля" и бомбил другие страны, а Россия напомнила ему, что его влияние небезгранично и что США не смогут вечно его покрывать.

"Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял", — пишет Леви.

По его утверждению, Израилю подобные ограничения необходимы "как воздух", поскольку в последнее время его страна "вышла из-под контроля" и беспрепятственно бомбила Сирию. Россия, считает журналист, передала сообщение Израилю на том "языке, который он понимает", отправив С-300 в Сирию.

Ранее сообщалось, что Трамп обещал принять решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию.