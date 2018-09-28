Россия «обуздала» Израиль после крушения Ил-20

Журналист издания Haaretz Гидеон Леви в авторской колонке выразил мнение, что Россия смогла "обуздать" Израиль с помощью поставок ЗРК С-300 в Сирию. Текст был опубликован в газете Haaretz.
Журналист полагает, что в последние годы Израиль "вышел из-под контроля" и бомбил другие страны, а Россия напомнила ему, что его влияние небезгранично и что США не смогут вечно его покрывать.
"Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял", — пишет Леви.
По его утверждению, Израилю подобные ограничения необходимы "как воздух", поскольку в последнее время его страна "вышла из-под контроля" и беспрепятственно бомбила Сирию. Россия, считает журналист, передала сообщение Израилю на том "языке, который он понимает", отправив С-300 в Сирию.
Ранее сообщалось, что Трамп обещал принять решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию.