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Россия «обуздала» Израиль после крушения Ил-20
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Haaretz: Россия «обуздала» Израиль после крушения Ил-20 

Газета.Ru + ещё 33 2 часа назад
Журналист издания Haaretz Гидеон Леви в авторской колонке выразил мнение, что Россия смогла "обуздать" Израиль с помощью поставок ЗРК С-300 в Сирию. Текст был опубликован в газете Haaretz.
Журналист полагает, что в последние годы Израиль "вышел из-под контроля" и бомбил другие страны, а Россия напомнила ему, что его влияние небезгранично и что США не смогут вечно его покрывать.
"Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял", — пишет Леви.
По его утверждению, Израилю подобные ограничения необходимы "как воздух", поскольку в последнее время его страна "вышла из-под контроля" и беспрепятственно бомбила Сирию. Россия, считает журналист, передала сообщение Израилю на том "языке, который он понимает", отправив С-300 в Сирию.
Ранее сообщалось, что Трамп обещал принять решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию.
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