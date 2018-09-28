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Иран отверг обвинения Израиля в разработке ядерного оружия
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Иран отверг обвинения Израиля в разработке ядерного оружия 

BFM.RU + ещё 38 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг обвинения в разработке ядерного оружия, высказанные на Генассамблее ООН премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.
«Нетаньяху должен объяснить, как Израиль, который является единственной страной, обладающей ядерным оружием на Ближнем Востоке, может выдвигать такие наглые обвинения против государства, чья ядерная программа была неоднократно названа мирной Международным агентством по атомной энергии», — сказал Зариф.
Слова министра стали ответом на выступление Нетаньяху на Генассамблее ООН, во время которого израильский премьер заявил, что в Тегеране существует тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования. Политик призвал МАГАТЭ провести немедленные инспекции этого объекта.
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