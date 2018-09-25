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Роухани пригласил США вернуться за стол переговоров
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Роухани пригласил США вернуться за стол переговоров 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Ирана Хасан Роухани пригласил США вернуться за стол переговоров, передает Reuters.
"Мы согласны с тем, что в конце концов нет пути лучше, чем диалог… Мы приглашаем вас вернуться за стол переговоров, который вы покинули", — сказал Роухани.
Вместе с этим, Роухани подчеркнул, что диалог начинается с прекращения угроз и несправедливых санкций, которые отрицают принципы этики и международного права.
"Требования Ирана ясны: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакой травли", — подчеркнул он.
Он также отметил, что Иран предлагает "обязательства за обязательства" и "угрозы за угрозы".
Ранее Трамп заявил о том, что будет готов встретиться с иранским руководством в том случае, если Иран решит изменить свою политику.
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