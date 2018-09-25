Роухани пригласил США вернуться за стол переговоров

"Мы согласны с тем, что в конце концов нет пути лучше, чем диалог… Мы приглашаем вас вернуться за стол переговоров, который вы покинули", — сказал Роухани.

Вместе с этим, Роухани подчеркнул, что диалог начинается с прекращения угроз и несправедливых санкций, которые отрицают принципы этики и международного права.

"Требования Ирана ясны: никакой войны, никаких санкций, никаких угроз, никакой травли", — подчеркнул он.

Он также отметил, что Иран предлагает "обязательства за обязательства" и "угрозы за угрозы".

Ранее Трамп заявил о том, что будет готов встретиться с иранским руководством в том случае, если Иран решит изменить свою политику.